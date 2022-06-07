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نجوم ينعون والد رامي عياش ومستخدمو"تويتر" يشيدون بعيادته لوالده

الثقافة والفن

نجوم ينعون والد رامي عياش ومستخدمو
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أعلن الفنان اللبناني رامي عياش عن وفاة والده يوم أمس في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر" ، بعد صراع طويل مع المرض، ناشرا صورة والده وتعليق وداع :"الله معك بيّي حبيبي".

وتفاعل عدد من نجوم الفن مع تغريدة رامي عياش وقدموا له التعازي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام الفنان وائل كفوري بمشاركة تغريدة رامي عياش التي أعلن خلالها عن وفاة والده، وعلق عليها قائلا: "الله يرحم الوالد وتكون نفسو بالسما، بعزّيك وبعزّي عيلتك وان شاء الله بتكون خاتمة الأحزان".

بينما نشرت الفنانة اللبنانية إليسا عبر حسابها الرسمي على"تويتر" قائلة: "تعازي القلبية الحارة لإلك ولعيلتك بمصابكن الأليم بفقدان والدك، كل الصلاة لروحو وتا ربنا يعطيكن الصبر وقوة التحمل بعد هالحزن.. الله يخليلك محبينك".

 وقدمت الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن تعازيها لرامي قائلة :"أصعب شي فراق الأهل".

وشاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي والفنانة السورية جومانا مراد والمغنية اللبنانية نجوى كرم أيضا عبر "تويتر" رامي عياش حزنه على أبيه وقدموا لها العزاء عبر تغريدات مواساة له.

وانتشر فيديو قديم لوالد النجم رامي عياش في لقاء تلفزيوني مع برنامج "لهون وبس" يتحدث فيه عن اهتمام ابنه به في فترة مرضه وعدم تركه له، ولاقى هذا الفيديو انتشارا خلال الساعات الماضية من مستخدمي "تويتر" الذين اعتبروا أن النجم يمثل صورة مثالية للابن البار بوالديه.

المصدر:RT+Social media

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