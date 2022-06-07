قصائد بوشكين "تصدح" في البيت الروسي بالمغرب بـ6 لغات

شهد "البيت الروسي" (المركز الروسي للعلوم والثقافة) في الرباط أمسية شعرية أقيمت بمناسبة حلول الذكرى الـ223 لميلاد الشاعر الروسي العظيم ألكسندر بوشكين.

وشارك في الأمسية أعضاء الجالية الروسية في المغرب والدبلوماسيون والممثلون عن الرأي العام المغربي والمثقفون وأعضاء جمعية خريجي الجامعات السوفيتية وجمعية الصداقة الروسية المغربية.

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وفي افتتاح الأمسية تم تقديم لمحة عن سيرة بوشكين وإبداعه ومؤلفاته المشهورة المترجمة إلى لغات مختلفة مثل قصيدة "روسلان وليودميلا" والرواية الشعرية "يفغيني أونيغين" وغيرهما.

ثم قدم أعضاء الجالية الروسية في المغرب والمثقفون المغاربة قصائد بوشكين المترجمة إلى اللغات العربية والإنجليزية والبربرية والفرنسية والفنلندية، فضلا عن قراءة أشعاره باللغة الروسية.

وفي ختام الأمسية منحت إدارة "البيت الروسي" في الرباط القراء شهادات تذكارية. وقال ضيوف "البيت الروسي" إن الأمسية أتاحت لهم فرصة لاستذكار وتقدير تراث بوشكين ودوره الخاص في الثقافة العالمية بفضل التقاليد الأدبية واللغة الأدبية المعاصرة التي شكلّها.

المصدر: تاس