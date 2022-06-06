روسيا تحتفل بلغتها

تحتفل روسيا كل عام في 6 يونيو الذي يصادف عيد ميلاد الشاعر الروسي العظيم، ألكسندر بوشكين ( 1799 – 1837) بيوم اللغة الروسية.

وأصبح هذا اليوم عيدا رسميا عام 2011 بعد أن تم تأسيسه من قبل منظمة الأمم المتحدة في إطار برنامج دعم لغات الأمم المتحدة الرئيسية الست، وهي الإنجليزية والصينية والفرنسية الإسبانية والعربية والروسية.

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يذكر أن اللغة الروسية هي إحدى كبرى لغات العالم وأكثر اللغات السلافية رواجا، وينطقها 146 مليونا في روسيا و127 مليونا يعتبرونها لغة ثانية لهم. وتشغل اللغة الروسية مكانة ثانية من حيث انتشارها على شبكة الإنترنت العالمية.

جدير بالذكر أن روسيا تحتفل في 6 يونيو بالذكرى الـ223 لميلاد الشاعر الروسي العظيم ألكسندر بوشكين الذي يُعد حقا أمير الشعراء الروس وأحد مؤسسي اللغة الروسية الأدبية المعاصرة.

وجرت العادة أن تقام في هذا اليوم كل عام فعاليات احتفالية في متحف "بوشكين" بموسكو وغيره من الساحات الثقافية في سائر روسيا.

ويتضمن برنامج الاحتفالات في متحف " بوشكين" للفنون الجميلة بموسكو أمسيات أدبية، تتضمن لقاءات بالأدباء، ومعارض وغيرها من الفعاليات، ويمكن ارتيادها مجانا في هذا اليوم.

أما معرض الكتب "الساحة الحمراء" الذي يختتم أعماله يوم 6 يونيو فيقيم برنامجا خاصا على شرف ألكسندر بوشكين. كما تقام في هذا اليوم فعاليات لها علاقة بألكسندر بوشكين في كل مكتبات روسيا.

المصدر: تاس