دنيا سمير غانم تنشر صورة نادرة لوالديها

نشرت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم صورة نادرة لوالديها الراحلين الفنانين سمير غانم، ودلال عبد العزيز.

وعبر حسابها الشخصي بموقع "أنستقرام" كتبت: "اللهم في يوم الجمعة أجعل أمواتنا من أسعد السعداء في قبورهم، اللهم ارزقهم الفسحة والضياء، اللهم أنسهم بالقرب إليك يا رب العالمين، اللهم اجعل قبورهم في نور دائم لا ينقطع، واجعلهم في جنتك آمنين. مطمئنين، اللهم ارحمهم رحمة تسع السماء والأرض".

وقبل أيام أعلنت الفنانة دنيا سمير غانم أنها تستعد لتقديم عمل مسرحي جديد يحمل عنوان "روحي أنا".

ويعد العمل المسرحي الجديد هو أول عمل لدنيا سمير غانم بعد حالة الحزن التي مرت بها عقب وفاة والديها سمير غانم ودلال عبدالعزيز.

المصدر: مواقع مصرية