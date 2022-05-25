مخرج أوكراني مستقل يستنكر دعوات إلى مقاطعة الثقافة الروسية

استنكر المخرج السينمائي الأوكراني المستقل، سيرغي لوزنيتسا المشارك في مهرجان "كان" السينمائي الدولي الـ75 الدعوات إلى مقاطعة الثقافة الروسية.

وقال إن "تلك الدعوات عبارة عن موقف غير إنساني واعتقد أنه ينبغي الحكم على الناس من خلال تصريحاتهم وأفعالهم، كما يجب الحكم على كل فنان وفقا لمزاياه الشخصية".

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جاء ذلك على لسانه في حديث أدلى به الثلاثاء 24 مايو لوكالة "فرانس– بريس" الفرنسية.

مع ذلك فإن المخرجة البولندية، أغنيشكا هولاند، انتقدت مهرجان "كان، السينمائي لإدراج فيلم "زوجة تشايكوفسكي"، للمخرج الروسي، كيريل سيريبنيكوف، على برنامج المهرجان. وقالت في مقابلة مع صحيفة "ذي واشنطن بوست" الأمريكية إن الوقت الراهن غير مناسب لتكريم أفلام تم إخراجها في روسيا بأموال روسية.

فيما أعلنت، هولاند، التي تولت رئاسة الأكاديمية السينمائية الأوروبية التي استبعدت كل الأفلام الروسية من قائمة الترشيح لنيل الجوائز السينمائية الأوروبية، أعلنت أن "كل روائع الثقافة الروسية يجب أن تخضع لعملية إعادة التقييم، بما في ذلك الأدباء الكلاسيكيون للقرن الـ18". أما الوفد الرسمي الأوكراني في مهرجان "كان" السينمائي فطالب من إدارة مهرجان" كان" السينمائي الـ75 بإبعاد "كل شيء روسي".

يذكر أن فيلم "زوجة تشايكوفسكي" من إخراج الروسي، كيريل سريبرينيكوف، عرض في 18 مايو في افتتاح مهرجان "كان". وقد استقبل الجمهور المخرج الروسي وفيلمه بحفاوة بالغة وتصفيق طويل.

وأشار المخرج الروسي في كلمة ألقاها إلى أن الثقافة العالمية لا يمكن أن تعيش بدون مؤلفات أنطون تشيخوف وفيودور دوستويفسكي وليف تولستوي.

جدير بالذكر أن جائزة مهرجان كان "السعفة الذهبية" سيتم منحها السبت 28 مايو في حفل اختتام المهرجان.

المصدر: تاس