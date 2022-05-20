دنيا سمير غانم تحيي أول ذكرى لوفاة والدها

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم في الذكرى الأولى لوفاة والدها الفنان الكبير سمير غانم تدوينة عبرت من خلالها عن اشتياقها وحبها له.

وقالت دنيا سمير غانم في التدوينة: "بابي حبيبي أنت في كل لحظة معايا، بحبك أوي يا أجمل وأعظم أب وفنان في الكون".

وأضافت "ربنا يرحمك يا رب ويسعدك ويدخلك فسيح جناته.. العالم كله هيفضل فاكر موهبتك العظيمة اللي مفيش زيها مصدر سعادتنا في حضورك وفي غيابك نسألكم الفاتحة".

وولد الفنان سمير غانم في منطقة عرب الأطاولة بمحافظة أسيوط في 15 يناير 1937، ويعد علامة رئيسية في تاريخ الكوميديا المصرية في المسرح والسينما والتليفزيون.

وفي 20 مايو 2021 غيب الموت الفنان سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاما، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية