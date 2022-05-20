 
مباشر

دنيا سمير غانم تحيي أول ذكرى لوفاة والدها

الثقافة والفن

دنيا سمير غانم تحيي أول ذكرى لوفاة والدها
Gettyimages.ru
الفنانة دنيا سمير غانم ووالدها الفنان الكبير الراحل سمير غانم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t25b

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم في الذكرى الأولى لوفاة والدها الفنان الكبير سمير غانم تدوينة عبرت من خلالها عن اشتياقها وحبها له.

وقالت دنيا سمير غانم في التدوينة: "بابي حبيبي أنت في كل لحظة معايا، بحبك أوي يا أجمل وأعظم أب وفنان في الكون".

وأضافت "ربنا يرحمك يا رب ويسعدك ويدخلك فسيح جناته.. العالم كله هيفضل فاكر موهبتك العظيمة اللي مفيش زيها مصدر سعادتنا في حضورك وفي غيابك نسألكم الفاتحة".

دنيا سمير غانم تحيي أول ذكرى لوفاة والدها

وولد الفنان سمير غانم في منطقة عرب الأطاولة بمحافظة أسيوط في 15 يناير 1937، ويعد علامة رئيسية في تاريخ الكوميديا المصرية في المسرح والسينما والتليفزيون.

وفي 20 مايو 2021 غيب الموت الفنان سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاما، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا