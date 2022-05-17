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"هي أو مش هي؟".. نانسي عجرم تحتفل في عيد ميلادها بـ"طريقة خاصة" (فيديو)

الثقافة والفن

Globallookpress Aissa / Source: Xinhua
الفنانة نانسي عجرم
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بمناسبة عيد ميلادها، احتفلت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم بـ"طريقة خاصة"، حيث وضعت مساحيق تجميل لتبدو سمراء البشرة، مع شعر اصطناعي "كيرلي"، وتجولت بالشوارع وسط المارة.

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وعلى حسابها في "إنستغرام"، نشرت نانسي عجرم مقطع فيديو يوثق تنكرها وتجولها في الشوارع، معلقة عليه بالقول: "هي أو مش هي؟ احتفالي بعيد ميلادي بطريقة خاصة".

وأظهر الفيديو كيف تعاملت نانسي مع المواطنين دون الكشف عن هويتها، بينما ظهر على البعض شكوكه بكونها الفنانة حقا أم لا، وبعد نجاحها في إخفاء هويتها الحقيقية، أزالت الأدوات التي تنكرت بها، ليتفاجأ من كان حولها بالدهشة ويلتفوا حولها لالتقاط الصور التذكارية.

وأعرب العديد من المشاهير ومتابعي الفنانة نانسي عجرم عن إعجابهم واستلطافهم لهذا الاحتفال.

المصدر: RT

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