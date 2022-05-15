فنانون لبنانيون يدعون للمشاركة في الانتخابات البرلمانية الجديدة واسترجاع الوطن من "الفاسدين"
شارك نجوم الفن في لبنان في الانتخابات البرلمانية اللبنانية، حيث فتحت صناديق الاقتراع صباح اليوم لانتخاب مجلس نيابي جديد وسط أزمة اقتصادية ومالية خانقة تمر بها البلاد.
ودعا فنانون عدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المواطنين اللبنانيين للمشاركة في هذه الانتخابات معتبرين أنها حق لكل مواطن، فيما اعتبر البعض أن هذه الفرصة "الأخيرة".
وكان أول المشاركين النجمة الكبيرة ماجدة الرومي، حيث شاركت متابعيها صورة لها على "تويتر" بعد مشاركتها في الانتخابات.
#ماجدة_الرومي تنتخب.......— Majida El Roumi ماجدة الرومي (@majidaelroumi) May 15, 2022
#لبنان 🇱🇧 pic.twitter.com/YQ3y4aSQvh
وتفاعلت الفنانة نوال الزغبي عبر حساباتها الشخصية على "تويتر" و"انستغرام" حيث نشرت تغريدة تدعوا فيها إلى "استرجاع الوطن وتغيير المافيا التي تحكم البلاد" بحسب قولها:
يللا يا لبنانيين استرجعوا الوطن … اليوم صوتك رح يغيّر المافيا اللي حاكمتنا…— Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) May 15, 2022
بحبك يا لبنان …يا وطني بحبك 🇱🇧❤️❤️❤️
يللا يا لبنانيين استرجعوا الوطن … اليوم صوتك رح يغيّر المافيا اللي حاكمتنا…— Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) May 15, 2022
بحبك يا لبنان …يا وطني بحبك 🇱🇧❤️❤️❤️
وظهرت الفنانة سيرين عبد النور في صورة بعد إدلائها بصوتها في الإنتخابات اللبنانية، وعلقت قائلة:"انتخابات لبنان، صوتي واجب وطني":
فيما نشرت الفنانة ميريام فارس مقطع فيديو عبر خاصية الستوري على "انستغرام" بعد إدلائها بصوتها، تدعو فيه المواطنين للإدلاء بأصواتهم قائلة "هي فرصتنا الأخيرة".
وشارك الفنان اللبناني زين العمر الجمهور مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، شجع من خلاله اللبنانيين على المشاركة في الإقتراع، واختيار الصحيح لرسم تاريخ لبنان الحقيقي، ودعاهم لعدم "بيع أصواتهم".
بحبك يا لبنان تتخلص اادني ……— Zein El Omr (@ZeinElOmr) May 15, 2022
روح #صوًت_صح كل مواطن مجبور يخلّص لبنان …… اليوم آخر فرصة أو بدك لبنان العتمة أو إنت بصوتك بترّجع لبنان …. ❤️🇱🇧❤️🙏#zeinpic.twitter.com/lUNSkqyAI0
وشاركت الفنانة إليسا بالدعوة للاقتراع، وتفاعلت عبر "تويتر" بعدة منشورات وذكرت بأنها سوف تتوجه إلى بلدتها دير الأحمر للإدلاء بصوتها:
كل واحد منكن لازم يقترع ويقوم بهالواجب الوطني اليوم من بعد هالسنين اللي شفنا فيها الظلم والفقر والإجرام والوقاحة! وانشالله بالليل بتكون خاتمة أحزاننا!— Elissa (@elissakh) May 15, 2022
المصدر: RT+ Social media