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فنانون لبنانيون يدعون للمشاركة في الانتخابات البرلمانية الجديدة واسترجاع الوطن من "الفاسدين"

الثقافة والفن

فنانون لبنانيون يدعون للمشاركة في الانتخابات البرلمانية الجديدة واسترجاع الوطن من
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شارك نجوم الفن في لبنان في الانتخابات البرلمانية اللبنانية، حيث فتحت صناديق الاقتراع صباح اليوم لانتخاب مجلس نيابي جديد وسط أزمة اقتصادية ومالية خانقة تمر بها البلاد.

ودعا فنانون عدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المواطنين اللبنانيين للمشاركة في هذه الانتخابات معتبرين أنها حق لكل مواطن، فيما اعتبر البعض أن هذه الفرصة "الأخيرة".

وكان أول المشاركين النجمة الكبيرة ماجدة الرومي، حيث شاركت متابعيها صورة لها على "تويتر" بعد مشاركتها في الانتخابات.

وتفاعلت الفنانة نوال الزغبي عبر حساباتها الشخصية على "تويتر" و"انستغرام" حيث نشرت تغريدة تدعوا فيها إلى "استرجاع الوطن وتغيير المافيا التي تحكم البلاد" بحسب قولها:

وظهرت الفنانة سيرين عبد النور في صورة بعد إدلائها بصوتها في الإنتخابات اللبنانية، وعلقت قائلة:"انتخابات لبنان، صوتي واجب وطني":

فيما نشرت الفنانة ميريام فارس مقطع فيديو عبر خاصية الستوري على "انستغرام" بعد إدلائها بصوتها، تدعو فيه المواطنين للإدلاء بأصواتهم قائلة "هي فرصتنا الأخيرة".

وشارك الفنان اللبناني زين العمر​ الجمهور مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، شجع من خلاله اللبنانيين على المشاركة في الإقتراع، واختيار الصحيح لرسم تاريخ لبنان الحقيقي، ودعاهم لعدم "بيع أصواتهم".

وشاركت الفنانة إليسا بالدعوة للاقتراع، وتفاعلت عبر "تويتر" بعدة منشورات وذكرت بأنها سوف تتوجه إلى بلدتها دير الأحمر للإدلاء بصوتها:

المصدر: RT+ Social media

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