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فيلم جزائري يتوج بجائزتين في مهرجاني مالمو وميلانو

الثقافة والفن

فيلم جزائري يتوج بجائزتين في مهرجاني مالمو وميلانو
المخرج الجزائري الشاب إسعاد صلاح
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حصل الفيلم الجزائري "سولا" على جائزة أحسن فيلم في مهرجان مالمو بالسويد، كما توج بنفس الجائزة في مهرجان السنيما الإفريقية والآسيوية والأمريكية اللاتينية في ميلانو بإيطاليا.

واختتمت فعاليات الدورة الـ13 لمهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، بتتويج بطلة الفيلم الممثلة الجزائرية "سولا بحري" بجائزة أحسن ممثلة في المهرجان.

فيلم جزائري يتوج بجائزتين في مهرجاني مالمو وميلانو

والفيلم للمخرج الجزائري الشاب إسعاد صلاح، ومن إنتاج شركة إسعاد للإنتاج السينمائي، وهو العمل الروائي الأول في مسار المخرج، وقد سبق له أن حاز على 8 جوائز من أصل 14 جائزة بعد مشاركته في برنامج "فاينل كت" العالمي الذي ينظم من قبل مهرجان البندقية السينمائي.

فيلم جزائري يتوج بجائزتين في مهرجاني مالمو وميلانو

المصدر: RT

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