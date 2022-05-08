فيلم "دكتور سترينج 2" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

تصدر فيلم الإثارة والرعب "دكتور سترينج 2" إيرادات السينما في أمريكا الشمالية هذا الأسبوع، محققا 185 مليون دولار منذ بداية عرضه.

فيما عمل الفيلم بشكل أفضل على الصعيد الدولي، حيث حقق ما يقدر بـ 265 مليون دولار منذ افتتاحه يوم الأربعاء.

وإجمالا، حقق فيلم "دكتور سترينج 2" وهو الجزء الجديد من فيلم صدر عام 2016 عن جراح أعصاب تحول إلى ساحر، بالفعل 450 مليون دولار.

المصدر: أ ف ب