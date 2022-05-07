ملكة جمال أذربيجان تشارك في فيلم "الهيبة"

أكدت ملكة جمال أذربيجان لعام 2015 نتالي سوكولفسكايا مشاركتها في فيلم الهيبة، ونشرت صورة تجمعها بالممثل السوري بطل العمل تيم حسن.

وكانت قد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر انضمام نتالي سوكوليفسكايا إلى قائمة أبطال فيلم "الهيبة" من إخراج سامر البرقاوي والذي يجري تصويره حاليا في تركيا.

وعلقت نتالي سوكوليفسكايا على صورة جمعتها بالممثل تيم حسن من تركيا: كان لطيف العمل معك في فيلم الهيبة".

وكان قد أعلن الفنان تيم حسن عبر حسابه في انستغرام عن بدء تصوير فيلم "الهيبة" مع مخرج السلسلة الدرامية سامر البرقاوي، كأخر عمل يتعلق بالسلسلة التي استمرت لخمسة أجزاء.

ونشرت سابقا الفنانة زينة مكي التي تتصدى للبطولة النسائية بالفيلم، صورة لها من كواليس التصوير، وعبّرت عن سعادتها ببدء تصويره.

المصدر: RT+ Social media