مفكر مصري: العملية الإرهابية في غرب سيناء جاءت ردا على تسريبات مسلسل "الاختيار 3"

قال الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي المصري إن العملية الإرهابية في غرب سيناء، جاءت ردا على تسريبات مسلسل "الاختيار 3" الذي عرض برمضان الماضي.

وقال فرج خلال مداخلة هاتفية: "العملية الإرهابية اليوم السبت، ردا على تقرير الأمم المتحدة بنجاح مصر في القضاء على الإرهاب، ودائما ما يخترون توقيت الأعياد للقيام بتنفيذ العمليات الإرهابية، وجاءت أيضا تلك العملية ردا على التسريبات التي تمت في مسلسل الاختيار 3".

وأشار فرج، إلى أنه "بعد القضاء على الإرهاب، تقوم تلك العناصر بتنفيذ عمليات بين الحين والآخر حتى تقول أنها متواجدة على الأرض، كما حدث من خلال الهجوم على محطة مياه غرب سيناء، والذي وأسفر عن مقتل ضابط و10 جنود وإصابة 5 أفراد".

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وأحبطت القوات المصرية اليوم السبت هجوما إرهابيا على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق القناة، فيما أسفرت المواجهة المسلحة عن مقتل ضابط و10 جنود وإصابة آخرين.

المصدر: "القاهرة 24"