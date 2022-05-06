دنيا سمير غانم تشيد بصنّاع "الكبير أوي 6"

أشادت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم بمواطنها أحمد الجندي مخرج مسلسل "الكبير أوي" الذي عرض الجزء السادس منه في رمضان الماضي.

ونشرت دنيا عبر خاصية "الاستوري" على حسابها بموقع "أنستقرام" صورة لإطلالة الجندي خلال برنامج حواري، وعلقت بالقول: "أحمد الجندي المخرج الكبير والأخ والصديق، مهما قلت مش هقدر أتكلم عن الاستمتاع والراحة الرهيبة اللي بحسها وأنا بشتغل معاك، والنجاحات اللي حققتها معاك، الحمد لله، شكرا على كلامك".

كما أشادت الفنانة المصرية بنجاح الجزء السادس من مسلسل "الكبير أوي 6" والذي غابت عنه هذا العام، وقالت: "حقيقي السنة دي أمتعتونا جدا كالعادة".

واستعرضت دنيا سمير غانم في تعليقها أبرز الأعمال الناجحة التي شاركت فيها مع المخرج أحمد الجندي وهي: فيلم "طير أنت"، وفيلم "لا تراجع ولا استسلام"، ومسلسل "الكبير أوي"، ومسلسل "نيللي وشريهان"، ومسلسل "في ال لا لا لاند".

وحقق الجزء السادس من المسلسل نجاحا كبيرا خلال السباق الرمضاني 2022. وفي الحلقة الأخيرة من المسلسل، تم الإعلان عن جزء آخر رمضان المقبل حيث كتب على التتر "إلى اللقاء في الجزء 7 من مسلسل الكبير أوي رمضان 2023".

يذكر أن الجندي كان قد أوضح سابقا أن دنيا سمير غانم لم ترفض العودة للمشاركة في الجزء السادس من مسلسل "الكبير أوي 6"، بل أن غيابها يعود إلى انشغالها بتصوير مسلسل "عالم موازي" الذي كان من المقرر أن يعرض في شهر رمضان الماضي.

المصدر: المصري اليوم