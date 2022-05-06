أسرة الفنان يحيى الفخراني تعلق على شائعات وفاته

نفت أسرة الفنان المصري الكبير، يحيى الفخراني، الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاته إثر تدهور حالته الصحية.

وأكدت أسرة الفنان حسبما أفاد موقع صحيفة "الوفد"، أنه بخير ويقضي وقته برفقة عائلته، ولا صحة لما تم تداوله خلال الساعات الماضية.

واستنكرت الأسرة ترويج مثل هذه الشائعات المزيفة.

وكانت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع المعنية بأخبار الفن والمشاهير، قد تناولت خلال الساعات الماضية شائعة وفاة الفنان المصري القدير يحيى الفخراني.

يذكر أن آخر مسلسل قدمه الفخراني كان "نجيب زاهي زركش" وحقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن.

والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني.

المصدر: مواقع إخبارية مصرية