عودة لوحات من "مجموعة موروزوف" إلى روسيا

قالت وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا، إن لوحات معرض "مجموعة موروزوف. أيقونات الفن المعاصر"، الذي أقيم في فرنسا، عادت إلى روسيا.

وذكرت الوزيرة، أنه تم تسليم هذه اللوحات إلى متاحف الدولة المالكة لها.

وأضافت الوزيرة: "عادت مجموعة موروزوف إلى روسيا. وتم تسليم اللوحات بالفعل إلى المتاحف الحكومية".

وأوضحت الوزيرة أن المجموعة ضمت 67 لوحة من مجموعات متحف "بوشكين" و33 لوحة من متحف تريتياكوف بموسكو، و 65 لوحة من متحف إرميتاج ولوحتين من المتحف الروسي في بطرسبورغ.

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ونوهت الوزيرة بأن عملية نقل هذه المجموعة الفنية إلى روسيا، استغرقت حوالي 20 يوما، ودخلت الشاحنات الأخيرة إلى الأراضي الروسية في يوم 2 مايو.

تم افتتاح معرض "مجموعة موروزوف. أيقونات الفن المعاصر"، في مؤسسة لويس فويتون في باريس وكان من المقرر استمراره حتى 22 فبراير، لكن نظرا للاهتمام الكبير بالمعرض، تم تمديده حتى 3 أبريل. وبعد فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا، ظهرت صعوبات في عودة بعض اللوحات إلى روسيا.

المصدر: إنترفاكس