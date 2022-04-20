صحفية لبنانية تكشف سبب الهجوم المسلح على فريق مسلسل "بطلوع الروح"

تحدثت الصحفية اللبنانية، هنادي عيسى، عن تفاصيل الهجوم المسلح ضد فريق مسلسل "بطلوع الروح" أثناء التصوير في بعلبك.

قالت الصحفية هنادي عيسى خلال لقائها في برنامج ناس أونلاين مع الإعلامي أحمد الجمل "ليس هناك علاقة بين الهجوم على إلهام شاهين وبين الهجوم الذي حصل في بعلبك".

مؤكدة أن تصوير المسلسل كان جاريا في بعلبك اللبنانية منذ 3 أشهر، مشيرة إلى أن بعلبك تقع في "الجرود" التي تتواجد فيها عصابات معروفة. ووفقا لتصريحات عيسى فإن "أسماء الأشخاص الذين قاموا بالهجوم أصبحت عند الدولة وتم القبض على أحد أفراد العصابة لكن لا يزال محاسب الشركة مخطوفا".

وأضافت عيسى أن سبب خطف المحاسب "هو معرفتهم بأن المحاسب هو من يحمل المال وهم حاليا يطلبون فدية لتحريره"

يذكر أن الوكالة الوطنية للإعلام في مدينة بعلبك اللبنانية صرحت سابقا أن "مسلحين مجهولين اعترضوا سيارة يستقلها فريق عمل المسلسل الذي يتم تصوير أحداثه في مدينة بعلبك، وأطلقوا النار باتجاه السيارة وأجبروا سائقها على التوقف، ثم أقدموا على خطف المحاسب في شركة "الصباح" للإنتاج الفني والسينمائي.