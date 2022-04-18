حمو بيكا يناشد هاني شاكر : "كفاية تنمر"

ناشد مغني المهرجانات حمو بيكا، نقيب المهن الموسيقية في مصر هاني شاكر بالتوقف عن التنمر عليه والحديث عنه كإنسان غير متعلم مؤكدا أنه إنسان يملك قلبا ويتأثر بشكل كبير بهذه السخرية.

وتوجه حمو بيكا بالحديث إلى المتنمرين، في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام "،

وكتب حمو بيكا: “يا جماعة ياريت نفهم إن أنا موجوع وتعبان ، كفاية تنـمر عليا، اتنـمر عليا مرة و اتنين و تلاتة و لسه فيه ناس بتتنمر عليا.. بتتنمروا عليا لحساب مين؟!.. أنا بني آدم زي زيكم والله".

وأشار بيكا في منشوره إلى الفنان هاني شاكر قائلا: "الأستاذ هاني حضرتك كنت في ندوة واتنـمر عليا وإنت أخويا الكبير وأنا مسامح والله بس كفاية بالله عليك".

تابع موجّها حديثه لنقيب المهن الموسيقية قائلاً: "أنا آه مش بعرف أقرا وأكتب، بس ربّنا خلقني بقلب أحسّ بيه، كفاية تجرحوني مش كلّ واحد يبقى عنده سلطة يتحكّم في البشر"؟!.

أكد حمو بيكا أنه يعاني منذ 5 سنوات، وأن الناس لا يروا سوى السعادة و الفرح، وقال:" أنتم اللي مبسوطين لأن معاكم ومعاكم وعندكم كتير، بس عمرنا ما بصّينا ليكم". وتساءل: "ليه لمّا يكون معايا حاجة تحسدوني عليها وعايزينها؟ ده غير مرضي اللي بدفع عليه فلوس كتير خلال شهر واحد".

وأضاف بيكا : "حسّوا بمشاعري، لو أخطأت في حاجة تعالى وحاسبني وعلّمني الصح من الغلط، أنا فاتح بيت وعندي أسرة وعندي مسؤوليات كتير لا يعلم بها إلا ربّنا، أرجوكم كفاية".

واستشهد بيكا بأية من القرأن الكريم في منشوره قائلا: "أتمنى تحكموا بيننا بالعدل، وربّنا سبحانه وتعالى قال (وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ)، كفاية تنمّر عَليَّ وافتكروا كلام ربّنا (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ)".

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وكانت نقابة المهن الموسيقية، قد أصدرت قرارا في عام2021 بمنع مؤدي المهرجانات حمو بيكا و 19 مغني آخر عن الغناء في مصر، وأوضح هاني شاكر أن بيكا رسب مرتين في اختبار النقابة، رغم محاولات النقابة العديدة لدعمه ، وكان قد أكد نقيب الموسيقيين، عدم وجود أي مشكلة شخصية بينه وبين مطرب المهرجانات حمو بيكا.

وكان قد صرح شاكر سابقا : "مشكلة حمو بيكا معانا أنه مش بيعرف يغني والفن مش بالعافية ولو عايز يقدم بعد سنة للنقابة يدخل تاني ويقدم وحمو بيكا بيطلع ناس تانية بتغني معاه وواضح لما دخل اللجنة لوحده معرفش يقنع اللجنة ومش بيعرف يغني نوتة".

المصدر: RT+Instagram