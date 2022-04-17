أنا عايش ميت.. حمو بيكا يتحدث عن مرضه الخطير ويبكي (فيديو)

تحدث مؤدي أغاني المهرجانات المصري، حمو بيكا، عن مرضه الخطير الذي يعاني منه.

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وقال بيكا خلال حلوله ضيفا على برنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية المصرية أسماء إبراهيم:"المرض بتاعي مناعي، بمعنى أن الجهاز المناعي المفروض بيهاجم أي بكتيريا ضارة، والجهاز المناعي جاله خلل، وبالتالي بيهاجم أي حاجة في أجهزة جسمي، وطول ما هو بيهاجمها أنا بتعب، ممكن برجع دم".

وأضاف:"بيحصل لي مشاكل في معدتي كبيرة، وبأخذ إبره اللي هي بتعمل تهدئة لجهازي المناعي، وخدت الإبرة دي أول مرة بـ120 ألفا، وكل شهرين المفروض بأخذ إبره تمنها 20 ألفا".

وبكى حمو بيكا خلال الحديث عن منعه من الغناء في مصر من قبل نقابة الموسيقيين المصريين برئاسة الفنان المصري هاني شاكر.

وعند سؤاله عن ردة فعله على منعه من الغناء خارج مصر، قال:"هموت نفسي لو اتمنعت عن الغناء بره مصر، أنا موجوع وتعبان، هي الناس شايفة أننا حشرات، أنا بحس أن البعض بيعاملني كأنى حشرة".

وتوجه بكلامه لهاني شاكر قائلا:"أنا يا أستاذ هاني بشر، بني آدم، لكن حضرتك بتتنمر عليا، كفاية تجرحوا فينا.. أنت مش عجبك فني، في ناس تانية عجبها فني، أنا في السعودية حضر لي 30 ألف متفرج، هل دول مش بيسمعوا.. أنا موجوع تعبان، كفاية بقا تنمر".

وتابع:"عملت عمرتين ودعيت عليهم.. أنا عايش ميت، وأنت عندك قصور وفيلا.. أنت عيشت وكلت وشربت، وإحنا بنحاول نعيش شوية.. حرام علينا أننا نعيش، أنت بتقول لو بإيدي كنت منعت، هو أنت ربنا! ربنا مش بيقول كده، أنت هتتحاسب عليا.. الدنيا دي مش دايمة للبشر، وأنا مش مسامح لحد يوم الدين.. ولا في حياتي عمري ما هسامحه".

المصدر: القاهرة والناس