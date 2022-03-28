مصر.. صدور الحكم على حمو بيكا وعمر كمال والراقصة لورديانا بعد فيديو أثار جدلا واسعا

قضت محكمة مصرية بالحبس سنة للمطربين الشعبيين حمو بيكا وعمرو كمال وكفالة 10 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، وغرامة 10 آلاف جنيه وبراءة الراقصة لورديانا.

كانت البداية عندما باشرت نيابة الشؤون المالية والتجارية التحقيقات بقيام كل من مؤدي المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال والراقصة البرازيلية لورديانا ببث مقطع فيديو خادش للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجهت لهم تهمة الإخلال بالآداب الاجتماعي وسوء استخدام وسائل الاتصال والإنترنت وبث فيديوهات، بهدف التربح منها والحصول على أموال مقابل نشرها.

وأُرفق بالمحضر صور وحسابات المتهمين، التي تم بث الفيديوهات عليها بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف التربح منه وكسب أموال طائلة، فتم إحالته إلى المحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصدر: الوفد