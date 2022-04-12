مشهد في "باب الحارة 12" يثير السخرية ويقلب الموازين

أثار مشهد في باب الحارة 12 جمع الفنانين السوريين عادل علي وسحر فوزي انتقاد وسخرية المتابعين، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع المشهد الذي طلب فيه الشيخ عبد العليم "عادل علي" الزواج من أم بشير"سحر فوزي"، حيث سيطرت حالة من الارتباك والخجل على كلا الطرفين في المشهد، وانهالت التعليقات الساخرة من التطور الذي طرأ على شخصية الشيخ عبد العليم، الشهير بحوارته الجادة والبناءة في العمل بحسب المتابعين، ليعيش في هذا الجزء قصة "عشق".

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وذهب بعض النقاد والمتابعين إلى انتقاد استمرارية إنتاج أجزاء جديدة من باب الحارة لمدة 12 عاما، والتغيير في الوجوه والشخصيات الذي ساهم في أضعاف العمل.

وكان قد أكد وسيم شبلي مدير عام شركة "قبنض" للإنتاج والتوزيع الفني سابقا، أن مسلسل "باب الحارة" موجود وسيستمر في الوجود ما دام هناك جمهور ومتابعة.

ويذكر أن عددا من نجوم الدراما السورية، اعتذروا عن المشاركة في مسلسل باب الحارة12، لاعتبارهم أنه دون المستوى المطلوب، وذهب البعض الأخر للمشاركة بسبب الطلب الكبير على المسلسل عربيا وليس فقط محليا.

المصدر: RT+Social media