مسلسل "فاتن أمل حربي" يثير قضية تغير نسب الأبناء

أثارت الحلقة العاشرة من مسلسل فاتن أمل حربي الجدل، حول طرح فكرة تغيير نسب الأبناء لتصبح على أسماء أمهاتهم، كما فعلت الطفلة "نادين" التي تجسد دور ابنة فاتن في العمل.

وجاء في المشهد الأخير من الحلقة العاشرة حوار بين المعلمة في المدرسة وبطلة العمل فاتن "نيلي كريم"، حيث نبهت المدرسة لخطر انعكاس المشاكل العائلية على الأبناء، وقامت ابنة فاتن في العمل بتغير نسب عائلتها على ورقة الامتحان ليصبح "نادين فاتن أمل حربي".

وقامت الفنانة نيلي كريم بنشر صورة من المشهد الأخير لينقسم الجمهور بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة، حيث اعتبر البعض بأن هذا المشهد سيحرض الأبناء على أبائهم، وأن طرح فكرة الأب كشخص سيئ تساهم في تشويه صورة الأب، بينما اعتبر البعض الآخر بأنه يجب السماح للأطفال باتخاذ القرار في هذه الحالة.

ودعمت الفنانة هالة صدقي التي تشارك في بطولة مسلسل فاتن أمل حربي، قرار الطفلة التي لا تريد وجود أي شيء يربطها بوالدها بسبب تصرفاته "المسيئة" وطرحت الموضع عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" لتترك التفاعل للمتابعين.

ويناقش المسلسل المصري فاتن أمل حربي قضايا تتعرض لها المرأة المصري بعد الطلاق كـ الولاية التعليمية للأطفال في حالة الطلاق، وحضانة الأم للأبناء في حال زواجها مرة أخرى، وتخوض بطلة العمل معركة مع القانون لحماية أبنائها.

و أثار المسلسل الجدل منذ بداية عرضه، إذ ارتفعت أصوات المطالبين بتغيير قانون الأحوال الشخصية في مصر، و تغيير القوانين الظالمة للمرأة بحسب المختصين.

يذكر أن مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم وهالة صدقي ومحمد ثروت وشريف سلامة، تاليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل.

المصدر: RT+ social media