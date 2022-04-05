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  أحلام تعلق على تقليدها في مسلسل "استديو22"

الثقافة والفن

  أحلام تعلق على تقليدها في مسلسل
instagram
صورة أرشيفية
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علقت الفنانة أحلام على تقليدها في مسلسل "استديو22"، من قبل الفنانة ريم عبدالله، بعد أن تصدر مقطع الفيديو مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر بالفيديو الفنانان ريم عبدالله وحبيب الحبيب من المسلسل التلفزيوني "استديو22"، حيث قاما بتقليد شخصيتي أحلام وفهد الكبيسي أثناء لقائهما بحفل الجوي أوردز الذي أقيم في يناير الماضي بالرياض.

وأعادت أحلام نشر مقطع الفيديو على خاصية الستوري عبر حسابها في "إنستغرام"، وأشادت بأداء الممثلين.

  أحلام تعلق على تقليدها في مسلسل
instagram

ويقدم مسلسل استديو22، في إطار اجتماعي وكوميدي، قصة قناة فضائية يمر صاحبها بأزمات عديدة ومفارقات بينه وبين العاملين.

المصدر:RT+instagram

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