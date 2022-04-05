مشهد حرق محمد فراج في "العائدون" يثير ضجة.. ونشطاء يستذكرون الطيار معاذ الكساسبة (فيديو)

أثار مشهد حرق الفنان المصري محمد فراج في مسلسل "العائدون" ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استذكر النشطاء حادثة حرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة، التي هزت العالم.

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وتصدرالمسلسل، الذي يعرض خلال الموسم الدرامي الرمضاني 2022، قائمة الأكثر تداولا على موقع البحث "غوغل"، وأثارت الحلقة الثانية التي عرضت أمس الأحد، جدلا واسعا، وتركت تأثيرا كبيرا في قلوب الجمهور، لكونها تعيد للأذهان إحدى جرائم تنظيم الجماعات الإرهابية الشنيعة.

وانتهت الحلقة بإعطاء أمر من قبل أحد أعضاء الجماعات الإرهابية بإشعال النار في "أبو مصعب" الذي يؤدي شخصيته الفنان محمد فراج، وإحراقه حيا، مثل ما حصل مع الطيار الأردني معاذ الكساسبة، بعد الفشل في التوصل لاتفاق معه يقوم على أساسه بتسجيل فيديو يعلن من خلاله التبرؤ من أفكاره وتوبته، لكنه يرفض الاتفاق، ويقابل مصيره بإيمان وصبر.

ويسلط "العائدون" الضوء على الخطر الذي يشكله "العائدون" من مناطق وأوكار، جرى تصميمها كملاذات آمنة للإرهاب، وأحداثه حقيقية من ملفات المخابرات العامة المصرية، دارت في الفترة ما بين عامي 2018 و2020.

وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، على رأسهم أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، وصبري عبدالمنعم، وعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم: محمد ممدوح، هاني رمزي، وكذلك نجوم عرب منهم: أحمد الأحمد، وجنيد زين الدين.

المصدر: RT