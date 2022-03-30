الممثل الأمريكي بروس ويليس يعتزل التمثيل بعد تشخيص إصابته بالحبسة الكلامية

اعتزل الممثل الأمريكي بروس ويليس مجاله المهني بعد تشخيص إصابته بالحبسة الكلامية، وهو اضطراب لغوي ناتج عن تلف في الدماغ يؤثر على قدرة الشخص على التواصل.

وقالت عائلته في رسالة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي: "نود إبلاغكم أن حبيبنا بروس يعاني من مشاكل صحية وقد تم تشخيص إصابته مؤخرا بحبسة كلامية تؤثر على الإدراك".

وأضافت: "بعد الكثير من التفكير، ترك المهنة التي كانت تعني له الكثير".

وبلغ ويليس الـ67 عاما في 19 مارس الحالي.

المصدر: RT