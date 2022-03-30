مصر تفقد نجم الفرانكو الصعيدي

نعت وسائل الإعلام المصرية الفنان الشعبي فتحي الهواري الذي يوصف بأنه نجم الفرانكو الصعيدي، وأحد أبرز أعضاء الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، التابعة للبيت الفني للفنون.

إقرأ المزيد

وقالت صحيفة المصري اليوم عن الراحل البالغ من العمر 70 عاما إنه "فنان شعبي، مواليد مركز نجع حمادي محافظة قنا، كان ذائع الصيت في القاهرة منتصف الثمانينات وأوائل التسعينات وكان يطلق عليه في القاهرة مطرب الفرانكوصعيدي، لمزجه بين اللغة العربية والإنجليزية في أغانيه، كما شارك ممثلا في مسلسل المنزل الخلفي".

ونعى أسامة زغلول، مدير الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، هذا الفنان الشعبي المعروف قائلا على حسابه في موقع التواصل فيسبوك: "فقدت مصر والفن الشعبي نجم الأغنية الشعبية وابن الفرقة القومية للموسيقى الشعبية بعد صراع مع المرض الفنان القدير النجم احمد فتحي سليم الهواري (فتحي الهواري) الذي أثرى الفن المصري بالطرب الشعبي الاصيل رحم الله الفقيد وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان".

المصدر: المصري اليوم