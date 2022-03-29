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ويل سميث يعتذر لكريس روك على صفعه إياه في حفل أوسكار

الثقافة والفن

ويل سميث يعتذر لكريس روك على صفعه إياه في حفل أوسكار
AP
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قدم الممثل الأمريكي ويل سميث اعتذاره لزميله كريس روك على صفعه إياه مساء الأحد خلال حفل توزيع جوائز أوسكار بسبب دعابة سخر فيها الممثل الفكاهي من الرأس الحليق لجيدا بينكت، زوجة سميث.

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وكتب سميث عبر إنستغرام أمس الاثنين: "كريس، أود أن أعتذر منك علنا. ما فعلته تخطى الحدود وكنت مخطئا. أشعر بالخجل، وما قمت به لا يدل على الرجل الذي أريد أن أكونه".

وأتى اعتذار سميث بعيد إعلان "الأكاديمية الأميركية لفنون السينما وعلومها"، الجهة القائمة على جوائز أوسكار، أنها فتحت تحقيقا رسميا في الواقعة التي حصلت مباشرة على الهواء وأثارت ذهول الجمهور الذي كان موجودا في القاعة والمشاهدين الذين تابعوا الأمسية من منازلهم.

وشدّد النجم الهوليوودي في اعتذاره على أن "العنف بكل أشكاله مسمم ومدمر. ما قمت به الليلة الماضية في حفل توزيع جوائز الأوسكار غير مقبول ولا يغتفر".

وإذ أكد سميث أنه يتفهم بالكامل أن عمله يحتم عليه تحمل النكات التي تسخر منه "لكن نكتة تتعلق بمشكلة جيدا الصحية كانت أمرا تخطّى الحدود بالنسبة لي وكان رد فعلي عليه عاطفيا".

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وفي دعابته شبه روك شعر زوجة سميث القصير برأس ديمي مور الحليق في فيلم G.I. Jane. ولوحظ أن ما قاله روك أثار انزعاج جيدا بينكيت سميث التي سبق لها وأن تحدثت علنا عن تساقط الشعر الذي تعاني منه بسبب إصابتها بداء الثعلبة.

ومع أن سميث ضحك في البداية للدعابة إلا أنه ما لبث أن صعد إلى خشبة المسرح وصفع روك على وجهه بقوة.

وقال روك الذي بدت عليه الصدمة "واو. واو. لقد صفعني ويل سميث للتوّ". وأضاف مبرّراً دعابته "لقد كانت مزحة عن G.I. Jane".

لكن سميث الذي كان قد عاد للجلوس بجانب زوجته، رد عليه صائحا "دع اسم زوجتي بعيدا عن فمك القذر".

المصدر: أ ف ب

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