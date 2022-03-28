أكاديمية السينما الأمريكية تدين ويل سميث وتطلق مراجعة لتصرفه

أدانت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية تصرفات النجم ويل سميث خلال حفل توزيع جوائز أوسكار يوم الأحد، وقالت إنها ستبدأ مراجعة رسمية لإقدامه على لكم مقدم الحفل كريس روك.

وقالت الأكاديمية في بيان يوم الإثنين إنها سوف "تستكشف أيضا المزيد من الإجراءات والعواقب وفقا للوائحنا الداخلية ومعايير السلوك وقانون كاليفورنيا".

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وباغت سميث الحضور في مسرح دولبي والمشاهدين في المنزل، عندما اعتلى المسرح خلال تصريحات روك، بعد أن تهكم الممثل الكوميدي مزحة عن جادا بانكيت سميث زوجة ويل سميث، حيث قال "جادا، أحبك، "جي. آي. جين 2"، لا أطيق صبرا لمشاهدته"، في إشارة لفيلم النجمة ديمي مور والذي أدت خلاله دور جندية قامت بحلق شعرها للانضمام لفرقة قتالية.

وأثارت المزحة غضب بانكيت سميث التي حلقت شعر رأسها وأعلنت في وقت سابق عن إصابتها بداء الثعلبة.

وصعد سميث إلى خشبة المسرح وصفع روك على وجهه ولدى عودته لمقعده، صرخ سميث مرتين موجها حديثه لروك "لا يأتي ذكر اسم زوجتي على فمك" مستخدما وصفا نابيا، وتردد صدى كلماته بوضوح في أرجاء قاعة دولبي، بالرغم من أن شبكة "إيه بي سي" التلفزيونية الأمريكية، قطعت البث الصوتي لمدة خمس عشرة ثانية.

وفي غضون ساعة واحدة، أعلن فوز سميث بجائزة أحسن ممثل في غضون ساعة، وخلال خطابه، اعتذر سميث للأكاديمية.

وبعد العرض مساء الأحد، نشرت الأكاديمية بيانا تدين فيه العنف، فيما دعا بعض أعضاء الأكاديمية، مثل الكاتب والمنتج مارشال شرايبر هيرسكوفيتز، لاتخاذ إجراءات تأديبية ضد سميث.

المصدر: أ ب