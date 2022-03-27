مدفوعا بقوة نجومه.. فيلم "The Lost City" يزيح "The Batman" عن عرشه (فيديو)

قاد النجمان ساندرا بولوك وتشانينغ تاتوم فيلم الحركة الكوميدي "ذا لوست سيتي" لتحقيق 31 مليون دولار بعد عرضه في دور السينما الأمريكية والكندية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأزاح "The Lost City" فيلم "ذا باتمان" (The Batman) من قمة شباك التذاكر بعدما تصدر فيلم البطل الخارق معظم شهر مارس.

فيلم "ذا لوست سيتي" اعتمد على مفهوم قوة النجم، الذي بات قديما إلى حد ما، لدفع أحدث إنتاج لباراماونت بيكتشرز، لأعلى من توقعات شباك التذاكر.

ولطالما تفردت بولوك بين قريناتها باعتبارها الأكثر جاذبية للجمهور، لكن تلك الجاذبية تبدت في أفضل صورها في السنوات الأخيرة عبر شبكة "نتفليكس"، حيث أصبح فيلمها "ذا بيرد بوكس" الذي عرض عام 2018، أحد أكثر إصدارات البث المباشر مشاهدة.

كما أثبت تشانينغ تاتوم أيضا شعبيته مؤخرا، حيث حقق فيلمه الأخير "ذا دوغ" والذي شارك في إخراجه وما زال يعرض حتى الآن، 57.9 مليون دولار في ستة أسابيع.

وساعد ذلك التناغم بين بولوك وتاتوم في جعل فيلم "ذا لوست سيتي" الذي أخرجه الأخوان آدم وآرون ني، فيلما كوميديا رومانسيا جذابا يعود بذاكرة المشاهد لفيلم آخر من إنتاج 1984 هو "رومانسينغ ذا ستون".

وتأمل دور العرض أن يكون فيلم "ذا لوست سيتي"بداية مرحلة جديدة من الاستقرار.

وظلت الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 حكرا على فيلم "سبايدر مان: نو واي هوم" (الرجل العنكبوت: لا طريق للعودة) والذي تجاوزت إيراداته هامش الثمانمائة مليون دولار هذا الأسبوع، و"أنتشارتد" (133.6 مليون دولار) و"ذا باتمان" الذي تراجع للمركز الثاني في رابع أسبوع عرض له مضيفا 20.5 مليون دولار إلى إجمالي إيرادات عرضه لتصل إلى 332 مليون دولار.

ويبدو أن تقويم عرض الأعمال السينمائية الجديدة سيظل مزدحما، للمرة الأولى هذا العام، حيث ستشهد الأسابيع المقبلة إطلاق أفلام "موربيوس" و"سونيك ذا هيدجوغ 2" (القنفذ سونيك 2) و"فانتاستيك بيستس: ذا سيكرتس أوف دامبلدور" (وحوش رائعة: أسرار دامبلدور) و"ذا باد غايز" (الأشرار) و"ذي أنيبيرابل ويت أوف ماسيف تالنت" (الثقل الهائل لموهبة لا تحتمل)، والتي سوف تعرض حصريا في دور العرض.

في الوقت نفسه، حققت الملحمة الهندية "رايز رور ريفولت" (آر آر آر) مبلغ 9.5 مليون دولار في عرضه الافتتاحي في 1200 دار عرض في أمريكا الشمالية، مسجلا أحد أكبر العوائد لعرض افتتاحي لفيلم هندي على الإطلاق.

والفيلم التاريخي الذي أخرجه المخرج الهندي إس إس راجامولي، يحكي عن اثنين من الثوار، وعرض في أمريكا في نفس توقيت عرضه في الهند.

المصدر: أ ب