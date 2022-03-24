افتتاح معرض الكتب الدولي في مينسك

افتتح في عاصمة بيلاروس مينسك الأربعاء 23 مارس معرض الكتب الـ29 الدولي. أفاد بذلك ناطق باسم برنامج "كتب روسيا" في معرض موسكو السنوي الدولي للكتب.

ويشارك الكتاب الروس بنشاط في معرض مينسك حيث يقدم في الفترة ما بين 23 و27 مارس الجاري ما يزيد عن 50 دارا روسية للطباعة والنشر مطبوعتها.

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ويتضمن جناح "كتب روسيا" مختلف المواضيع وبينها: "الكتب في المدينة"، "كتب الأطفال"، "الكتب الخيالية"، الكتب عن روسيا" التي تسلط الضوء على الأدب الروسي المعاصر والثقافة الروسية متعددة القوميات.

وستتاح لزوار المعرض وضيوفه فرصة للقاء المؤلفين الروس والاطلاع على مؤلفاتهم الجديدة. وعلى سبيل المثال فإن الكاتبة الروسية، آنا ماتفييفا، المعروفة بروايتها " قصة المتسلقين الـ9" التقت بالقراء وتحدثت عن كتابها الجديد "كل مئة عام".

أما الكاتب، دميتري ليخانوف، فتحدث عن روايته الجديدة "النجم والصليب". وأقامت الجامعة التكنولوجية الروسية في موسكو معرضا تفاعليا ورحلة مع متحف تاريخ طباعة الكتب بمخطوطاته القديمة التي بلغ عددها 23 ألف مخطوط.

المصدر: تاس