4 فرق موسيقية من دونيتسك تقوم بجولة حول روسيا

ستقوم 4 فرق موسيقية ومسرحية عام 2022 بجولة حول روسيا حيث ستحيي عروضا ومسرحيات في 54 مدينة روسية.

إقرأ المزيد

أعلن ذلك أندريه ماليشيف مدير عام شركة "روس كونتسيرت" التي تتولى تسيير شؤون البرامج الموسيقية والترفيهية في روسيا، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية. وقال إننا نحقق الآن جولات موسيقية غير مخطط لها لفناني مقاطعة دونيتسك في 54 مدينة روسية.

وحسب، ماليشيف فإن الجولة الموسيقية انضم إليها أولا مسرح الأوبرا والباليه في دونيتسك، مسرح الدمى، مسرح الشباب وفرقة "دونباس" الأكاديمية للأغنية والرقص.

وقد استجابت إدارات كل المدن الروسية المذكورة للمبادرة التي تقدمت بها شركة "روس كونتسيرت" الروسية.

وقال مديرها إن الجولة الموسيقية ليست بحاجة إلى نفقات كبيرة وأعرب عن أمله بأن تنضم إليها الفرق الموسيقية والمسرحية من جمهورية لوغانسك الشعبية.

يذكر أن مجلس الدوما (البرلمان الروسي) تبنى نهاية فبراير الماضي قانونا يقضي بالاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

المصدر: تاس