مشاهير يعلقون على إطلالة الفنان المصري "ويجز" في حفل الرياض

استمرت ردود الأفعال من الوسط الفني والإعلامي على الإطلالة الغريبة لمطرب الراب المصري "ويجز"، في حفله الفني الأخير الذي أقيم على مسرح أبو بكر سالم بالبوليفارد في السعودية.

وعلق الفنان المصري هاني شاكر على إطلالة "ويجز" حيث غرد على تويتر:" بعد أن سألت أكثر من مرة عن صورة ويجز الأخيرة وهذا اللوك الغريب رأي شخصي أن فالنتينو خسر كثير جدا بعد هذا المظهر المضحك المبكي في نفس الوقت".

بعد ان سآلت اكتر من مرة عن صورة ويجز الاخيرة وهذا اللوك الغريب راي الشخصي ان فالنتينو خسر كتير جداً بعد هذا المظهر المضحك المبكي في نفس الوقت — Hany Shaker (@HanyShaker) March 15, 2022

وكانت قد نشرت مواقع مختصة في الموضة تكلفة هذه الإطلالة الغريبة والتي تعود بشكل كامل إلى مجموعة ربيع دارالأزياء "فالنتينو" 2022، حيث أشارت العلامة التجارية خلال موقعها الرسمي إلى أن الشورت مصنوع من الحرير بنسبة 100% ويبلغ سعر الجاكيت الأخضر 1,850 جنيه إسترليني ويبلغ سعر القميص 890 جنيها إسترلينيا.

ونشرت الإعلامية رضوى الشربيني صورة لها على "إنستغرام" وهي ترتدي ذات الألوان التي نسقها المغني"ويجز" وعلقت: معلش يا جماعه انا ويجز مش أحسن منى، أخضر على موف برضو،موضه بقى".

وكانت قد أثارت إطلالة المغني المصري"ويجز" الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي إذ اعتبرها البعض غير متناسقة وغريبة.

المصدر: RT+Insatgram

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