وزيرة ألمانية تحذّر من مقاطعة الثقافة الروسية والفنانين الروس

حذرت وزيرة الثقافة ووسائل الإعلام الألمانية، كلاوديا روت، الجمعة 4 مارس من مقاطعة الثقافة والفن الروسييْن.

وكذلك مطاردة المواطنين الروس على خلفية التطورات الأخيرة في أوكرانيا.

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وقالت:" إنني أحذر الألمان من تطوير نزعة مقاطعة الفن والثقافة الروسييْن والاشتباه الشامل بحق جميع الفنانين الروس وكل المواطنين روسيي الأصل". وأضافت أن الثقافة الروسية المتنوعة والغنية تعد جزءا من الثقافة الأوروبية.

من ناحية أخرى فإن وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فازر قالت في حديث أدلت به يوم 4 مارس لوكالة DPA إن وزارتها تعتزم الحيلولة من تعرض المواطنين روسيي الأصل أو الناطقين باللغة الروسية للمطاردة والتمييز.

وادعت فايزر أن كل تظاهرات الاحتجاج الموجهة ضد روسيا والروس جرت إلى حد الآن في جو سلمي ودعت إلى أن يبقى الأمر كما هو الآن. وقالت إن أجهزة الأمن الألمانية ستدافع عن كل شخص وكل مؤسسة في ألمانيا.

يذكر أن سلطات البلدان الأوربية، بما فيها ألمانيا، اتخذت في الآونة الأخيرة إجراءات تمييز، بحق الفنانين الروس، بما في ذلك فسخ الاتفاقيات المعقودة معهم والجهر بمواقف ضد الحكومة الروسية، ما حدث مثلا مع نجمة الأوبرا العالمية ،آنا نيتريبكو وقائد الأوركسترا الروسي المشهور فاليري غيرغييف.

المصدر: تاس