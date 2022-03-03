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بعد تعليق حفلاتها في الغرب.. نجمة الأوبرا العالمية آنا نيتريبكو تغني في روسيا

الثقافة والفن

بعد تعليق حفلاتها في الغرب.. نجمة الأوبرا العالمية آنا نيتريبكو تغني في روسيا
Evgeny Biatov
نجمة الأوبرا الروسية آنا نيتريبكو
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تعتزم نجمة الأوبرا العالمية الروسية، آنا نيتريبكو إقامة حفلات موسيقية في روسيا في النصف الثاني من العام الجاري، بما في ذلك في مسرح "البولشوي.

صرح بذلك المتحدث الرسمي لـ آنا نيتريبكو في روسيا، ماكسيم بيرين،  يوم 2 مارس لوكالة "تاس" الروسي. وقال إن الحفلات الموسيقية يخطط لإجرائها في مسرح "البولشوي" في موسكو وفي مسارح أخرى.

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يذكر أن إدارة مسرح "أوبرا بايرن" الألماني كانت قد أعلنت في وقت سابق أنها تعلّق التعاون مع المغنية الروسية، آنا نيتريبكو على خلفية التطورات الأخيرة في أوكرانيا. أما مسرح "لاسكالا" فأعلن يوم 1 مارس أن نيتريبكو لن تشارك في أوبرا " أدريانا ليكوفرير" المخطط لعرضها في مارس الجاري.

فيما قال المتحدث باسم نيتريبكو إن تعليق عروضها تحقق بمبادرة من المغنية نفسها التي أعلنت أن الوقت غير ملائم الآن للأداء والموسيقى. فيما انتقدت المغنية محاولات يقوم بها البعض لمنع الفنانين من التعبير عن آرائهم.

المصدر: تاس

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