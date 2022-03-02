مغنية الأوبرا الروسية آنا نيتريبكو تعلّق مشاريعها الموسيقية

لن تشارك نجمة الأوبرا الروسية، آنا نيتريبكو في أوبرا "أدريانا ليكوفير" المخطط لعرضها في مارس الجاري في مسرح "لاسكالا" بميلان.

أفاد بذلك الثلاثاء 1 مارس ناطق باسم المسرح.

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وأعلنت المغنية عن قرارها بالتعليق الموقت لنشاطها الموسيقي وألغت كل مشاريعها، لذلك لن تشارك في الأوبرا المخطط لعرضها في 9 مارس الجاري.

وأضافت معلقة على قرارها:" ليس الوقت الآن لممارسة الموسيقى والأداء".

بينما لا يزال ربورتوار المسرح أيام 9 و12 و16 و19 مارس يتضمن أداء زوج آنا نيتريبكو مغني الأوبرا، يوسف أيفازوف الذي يصاحب زوجته دوما في الجولات الأجنبية.

يذكر أن نجمة الأوبرا كانت قد أعلنت في وقت سابق في حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي أنها تريد إحلال السلام السريع في أوكرانيا، بينما لا تعتبر أنه من الممكن إجبار الفنانين على التعبير عن وجهات نظرهم السياسية.

المصدر: تاس