فيلهارمونيا باريس تلغي عروض أوركسترا المايسترو فاليري غيرغييف في فرنسا

ألغت فيلهارمونيا باريس عروض أوركسترا مسرح ماريينسكي بقيادة المايسترو فاليري غيرغييف والتي كان يفترض أن تقام في أبريل المقبل في العاصمة الفرنسية.

وذلك بسبب التطورات الأخيرة في أوكرانيا. أعلن ذلك الاثنين 28 فبراير الماضي المكتب الصحفي للفيلهارمونيا. وجاء في بيان نشره المكتب الصحفي:" قد أدرجت تعديلات في برنامج الحفلات الموسيقية لمسرح "ماريينسكي" بقيادة فاليري غيرغييف يومي 9 و10 أبريل المقبل في قاعة "بيير بوليز" بباريس. وأوضح البيان أن الحفلات الموسيقية ألغيت بسبب التطورات الأخيرة في أوكرانيا.

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وتنوي فيلهارمونيا باريس أن تعلن عما قريب عن تغييرات إضافية قد تطال ربورتوارها، مشيرة إلى أن قرارات ستتخذها وفقا لتوصيات الحكومة الفرنسية.

يذكر أن أوركسترا فيلهارمونيا ميونخ الألمانية أعلنت أمس عن تسريح قائدها، فاليري غيرغييف.

أما مسرح "كارنيغي" ( كارنيغي هول)، في نيويورك فأفاد في وقت سابق بأن، فاليري غيرغييف لن يقود أوركسترا فيلهالرمونيا فيينا في الحفلات الموسيقية التي ستقام الأسبوع المقبل، كما ألغى المسرح حفلة الجمعة بمشاركة عازف البيانو الروسي المعروف، دينيس ماتسويف. وطالب مسرح "لاسكالا" من فاليري غيرغييف التقدم بدعوة إلى إيجاد حل سلمي في أوكرانيا.

المصدر: تاس