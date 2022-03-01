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مسرح البولشوي يعلن عن إلغاء حفل بلاسيدو دومينغو في 8 مارس المقبل

الثقافة والفن

مسرح البولشوي يعلن عن إلغاء حفل بلاسيدو دومينغو في 8 مارس المقبل
klauzura.ru
صورة أرشيفية
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ألغى مسرح البولشوي الأكاديمي الروسي حفلا موسيقيا كبيرا بعنوان "الربيع، الحب، الأوبرا"كان يفترض أن يجريه مغني الأوبرا الإسباني يوم 8 مارس.

وكذلك أوبرا "نابوكو" في 17 أبريل المقبل.

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أفاد بذلك الموقع الإلكتروني لموقع المسرح.

وأضاف الموقع أن عرض "الربيع، الحب، الأوبرا" في 8 مارس قد ألغي. أما التذاكر التي اشتراها المشاهدون بأموال أو بطاقات مصرفية  يمكن إعادتها إلى شباك التذاكر للمسرح، وأوضح أن التذاكر يمكن أن تعاد خلال 3 أيام تسبق يوم إقامة الحفل الموسيقي، وأشار الموقع إلى أن الأموال التي تم إنفاقها ستعود إلى البطاقات المصرفية. فيما يتعلق بأوبرا "نابوكو" فإن بيعها لم يبدأ بعد.

المصدر: تاس

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