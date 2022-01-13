بلاسيدو دومينغو يُحيي حفلا موسيقيا كبيرا في مسرح "البولشوي"

يقام يوم 13 يناير الجاري أول حفل موسيقي كبير في العام الجديد لنجم الأوبرا العالمية، بلاسيدو دومينغو على الخشبة التاريخية لمسرح "البولشوي" بموسكو.

وجرت العادة أن يقام الحفل في عيد رأس السنة حسب التوقيت الجولياني الذي لا يزال سكان روسيا يحتفلون به تقليديا. وشارك في الحفل أصدقاء وزملاء المغني.

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أفادت بذلك المتحدثة باسم "البولشوي" كاترينا نوفيكوفا التي قالت إن باليه "كسارة البندق" يعرض تقليديا بموسكو في عيد رأس السنة الأوروبي. أما حفل بلاسيدو دومينغو فيقام في عيد رأس السنة الروسي ( 13 يناير).

وأضافت أن نجوم الموسيقى العالمية المعاصرة إلى جانب الفنانين الشباب شاركوا قي الحفل، وبينهم آنا نيتريبكو، إلدار عبد الرزاقوف، بيتر بشالا، يوسف إيفازوف، مايكل فولي وغيرهم. وقالت إن المايسترو دعا الجميع إلى حضور "البولشوي" حيث يقام الحفل.

يذكر أن العلاقات المتينة والتعاون الوثيق قد أقيمت منذ وقت طويل بين بلاسيدو دومينغو ومسرح "البولشوي"الذي شهد أكثر من مرة أداءه كمغني الأوبرا وقائد الأوركسترا والأستاذ الذي يقدّم دروس الغناء للفنانين الشباب.

جدير بالذكر أن بلاسيدو دومينغو ولد في 21 يناير 1941 في مدريد. وقدم عروضه في دور الأوبرا "كوفنت غاردن" (لندن) وأوبرا "متروبوليتان" (نيويورك) و"لا سكالا" (ميلانو) ومسرح "ماريانسكي" (بطرسبورغ) وغيرها. وقام بأداء مختلف الأدوار في أوبرا "لا ترافياتا" لجوزيب فيردي، "توراندوت" لجياكومو بوتشيني، "كارمن" لجورج بيزيه، "فاوست" لتشارلز جونود وآخرين، وإنه فاز بـ7 جوائز "غرامي" (أعوام 1984-2000).

أقيم أول عرض لبلاسيدو دومينغو في روسيا عام 1974 في مسرح "البولشوي" في موسكو خلال الجولة حول العالم ضمن فرقة مسرح "لا سكالا". ومنذ ذلك الحين، زار دومينغو روسيا عدة مرات. وفي 21 يناير 2021 هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الفنان الإسباني الشهير بعيد ميلاده الثمانين.

المصدر: تاس