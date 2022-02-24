مسرح "لا سكالا" الإيطالي يطالب المايسترو الروسي غيرغييف بتوضيح موقفه

طالب مسرح "لا سكالا" في ميلانو القائد الأساسي والمدير الفني لمسرح مارينسكي للأوبرا والباليه، فاليري غيرغييف، باتخاذ موقف يدعو لحل سلمي للوضع حول أوكرانيا.

جاء ذلك في خبر لوكالة "تاس" الروسية، حيث من المقرر أن يقود المايسترو الروسي المخضرم، أوبرا بيوتر تشايكوفسكي "ملكة البستوني" على أشعار ألكسندر بوشكين، في الفترة من 5 إلى 13 مارس المقبل. وتطلب قيادة المؤسسة الثقافية من غيرغييف تحديد موقفه تحت تهديد إنهاء التعاون معه.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يعمل فيها غيرغييف كقائد زائر في "لا سكالا"، وحتى الآن لم يعلق على مطالب المسرح.

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وكان المايسترو، فاليري غيرغييف قد قدم بالاشتراك مع أوركسترا مسرح مارينسكي، في 21 أغسطس من العام 2008، حفلاً خاصاً في مدينة تسخينفالي بأوسيتيا الجنوبية في ذكرى الضحايا المدنيين في الحرب التي اندلعت هناك عام 2008، وقبل الحفل ألقى كلمة قصيرة باللغتين الروسية والانجليزية، وصف فيها مأساة الموقف، نادماً على أن العالم لا يعرف حقيقة ما حدث في تلك المدينة أثناء الحرب.

وفي 11 مارس من العام 2014، وقع غيرغييف على طلب من قبل شخصيات ثقافية روسية لدعم السياسة الخارجية للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وهو ما نشأت عنه توترات في عمله قائداً أساسياً لأوركسترا ميونيخ الفيلهارموني.

وفي مايو من العام 2016، قدم غيرغييف وأوركسترا مسرح مارينسكي حفلاً موسيقياً في مدرج تدمر السورية التاريخي، حيث استمع حينها الحضور إلى كلمة الرئيس بوتين عبر الفيديو، وتم بث الحدث في جميع أنحاء العالم.

ويشغل غيرغييف منصب عضو مجلس الثقافة والفنون التابع للرئيس الروسي.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن فجر اليوم الخميس، 24 فبراير، عن قراره بإطلاق عملية عسكرية لحماية إقليم الدونباس في جنوب شرق أوكرانيا، خلال كلمة توجه بها إلى الشعب الروسي.

المصدر: تاس+RT