تونس تمنع عرض فيلم "ديث أون ذي نايل" بسبب تولي ممثلة إسرائيلية بطولته

سحبت تونس من قاعات السينما المحلية الفيلم الأمريكي "Death on the Nile" الذي تؤدي بطولته الممثلة الإسرائيلية غال غادوت، إثر حملة مقاطعة قادتها جهات مناهضة للتطبيع مع إسرائيل.

وقد سُحب فيلم المخرج البريطاني كينيث براناه المستوحى من رواية بالاسم عينه للكاتبة أغاثا كريستي، من الصالات التونسية بعد طرحه في التاسع من فبراير الجاري، بأمر من وزارة الثقافة، وفق مكتب الإعلام في الوزارة.

وقالت الناشطة كوثر الشابي، وهي من القائمين على حملة المقاطعة، لوكالة "فرانس برس" إن "الممثلة الإسرائيلية (غال غادوت) تلقت تدريبا من الجيش الصهيوني وتدعم احتلال الأراضي الفلسطينية"، مشيرة إلى إلغاء وقفة احتجاجية كانت مقررة أمام قاعة سينمائية كبيرة في العاصمة التونسية كان يُعرض فيها الفيلم، بعد صدور القرار الحكومي.

وبقي ملصق الفيلم ظاهرا عند مدخل بعض صالات السينما في تونس العاصمة، غير أن مسؤولين في هذه القاعات أكدوا لوكالة "فرانس برس" سحب العمل من برنامج العروض.

وكانت الممثلة غادوت أيدت عام 2014 عبر صفحتها على "فيسبوك" العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، مبدية دعمها للجيش الإسرائيلي وموجهة انتقادات لحركة حماس.

وكانت تونس منعت سنة 2017 فيلم "Wonder Woman" بسبب أداء الممثلة الإسرائيلية غال غادوت أيضا دور البطولة فيه.

هذا ومنع عرض فيلم "Death on the Nile" أيضا في الكويت ولبنان للسبب عينه، فيما يُعرض في صالات بلدان عربية أخرى.

المصدر: "أ ف ب"