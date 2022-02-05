وزارة الإعلام الكويتية تمنع عرض فيلم من بطولة مجندة سابقة في الجيش الإسرائيلي

قررت وزارة الإعلام الكويتية منع عرض فيلم "Death on the Nile" على أراضيها، موضحة أن المنع سببه كون بطلة الفيلم مجندة سابقة في الجيش الإسرائيلي.

ونقلت صحيفة "القبس" عن مصدر مطلع قوله إن وزارة الإعلام قررت رسميا منع عرض الفيلم في الكويت، وتم رفعه من جدول عروض شركات السينما الثلاث.

إقرأ المزيد

وأشارت إلى أن "الجمهور في الكويت والعديد من الدول العربية لجأ إلى (تويتر) للتعبير عن غضبه من اختيار غال غادوت، لا سيما أنها دعت للإمعان في قتل أطفال غزة خلال عدوان 2014".

وأضافت أن "حركة مقاطعة الكيان الصهيوني في الكويت" طالبت بحظر عرض الفيلم، علما بأن وزارة الإعلام سبق أن منعت فيلم Wonder Woman للممثلة نفسها.

وفي لبنان، دعت "حملة مقاطعة الكيان الصهيوني" دور السينما إلى سحب الفيلم، بينما أثار الإعلان الترويجي له جدلا واسعا في مصر، نظرا لأن أحداثه تدور في القاهرة، عن ​رواية أجاثا كريستي التي تحمل الاسم نفسه.

المصدر: "القبس"