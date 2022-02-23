 
مباشر
عاجل
الخارجية الروسية: ادعاءات غوتيريش حول انتهاك سيادة أوكرانيا واتفاقات مينسك بعيدة عن الواقع

حفلات فنية في ذكرى يوم"التأسيس السعودي"

الثقافة والفن

حفلات فنية في ذكرى يوم
instagram
احتفالات يوم "التأسيس السعودي"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sgev

احتفلت المملكة العربية السعودية في ذكرى التأسيس يوم أمس، بإقامة الحفلات الفنية في مختلف مناطق المملكة وذلك تحت شعار"يوم بدينا".  

وشهد وادي نمار في العاصمة الرياض الأوبريت الغنائي "مسيرة البداية" الذي تضمن عرض عدة لوحات فنية وغنائية، تحكي قصة مرور ثلاثة قرون على بداية تأسيس المملكة.

وشارك في الأوبريت 3500 فنان وممثل ومؤد، قدموا سردا تاريخا ضمن عدة لوحات الفنية، وهي "صوت الأرض"، "ما قبل وصول مانع المريدي"، "انعدام الاستقرار"، "المؤسس محمد بن سعود"، "رايات التوحيد" ،"سيدات العز"، "الحاضر والماضي" "سيرة سعودية"، و"عرضة الفريس".

 

كما أحيت الفنانة السورية أصالة نصري حفلا فنيا، ضمن فعاليات موسم الرياض في البوليفارد سيتي، احتفالا بيوم التأسيس، وسط حضور جماهيري، لتقدم أصالة أغاني خاصة بهذا اليوم. 

و تتواصل الفعاليات في المدن السعودية، حتى يوم الـ24 من شهر نوفمبر، حيث تشهد الرياض اليوم عرض غنائي بعنوان "أوبريت التأسيس"، والذي ستترافق معه عرض بعض القطع النادرة من الإبل، بمشاركة فرقة هجانة تحمل الأعلام منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى. 

 

 

 المصدر: RT+Instagram

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا