براد بيت يرفع قضية على أنجيلينا جولي بسبب رجل أعمال روسي!

رفع النجم الأمريكي براد بيت دعوى قضائية ضد زوجته السابقة النجمة أنجلينا جولي، متهما إياها ببيع مصنع نبيذ مشترك لهما لرجل أعمال روسي.

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ووفقا لتقرير "TMZ"، نقلا عن وثائق المحكمة، ففي يوليو 2021، رفعت جولي دعوى قضائية تسعى إلى رفع الحظر المؤقت على بيع الأصول المشتركة مع بيت. وعلى وجه الخصوص، أرادت الممثلة أن تعرض للبيع حصتها في شركة "Miraval Chateau" التي تنتج نبيذ "Nouvel" في فرنسا.

وفي سبتمبر، سمح بيت لها ببيع حصتها بشرط أن يوافق شخصيا على ترشيح المشتري. ومع ذلك، بعد شهر صدم بيت، حسب قوله، عندما علم أن فرع مجموعة "Stoli Group"، وهي شركة خمور يسيطر عليها رجل الأعمال الروسي، يوري شيفلر، اشترت نصف الشركة.

ويدعي بيت أن جولي لم تحصل على موافقته على الصفقة وتعمدت إخفاء تفاصيلها عنه.

وكتبت "TMZ" أن الممثل يشكو من أن شريكه الجديد أحدث الفوضى في إدارة شركة الخمور هذه، ويطلب من المحكمة إلغاء الصفقة. كما ينوي الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت به.

المصدر: "TMZ"