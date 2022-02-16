RT تحصد ميداليات ذهبية في مسابقات Anthem Awards

حصدت المشاريع الفنية والثقافية التابعة لفريق RT Creative Lab عدة ميداليات ذهبية في مسابقة Anthem Awards العالمية.

وفاز مشروع "صفحات النصر" الذي أطلقته RT بمناسبة الذكرى الـ75 للانتصار في الحرب العالمية الثانية، بالميداليانت الذهبية في المسابقة عن فئتي "Campaign - Brand" و"Research Project/Publication"، إذ يهدف هذا المشروع لشرح قصة الحرب العالمية الثانية من خلال أساليب وسائل الإعلام الحديثة وصفحات التواصل الاجتماعي، ويملك عدة منصات خاصة به على "تويتر" و"إنستغرام" وفيسبوك" و"يوتيوب" وشبكة "VK".

كما فاز بالميدالية الذهبية عن فئة "المشاريع الخاصة"في المسابقة، الفيلم الوثائقي "دروس من أوشفيتز" Lessons from Auschwitz الذي أطلقته مجموعة RT للاحتفال بالذكرى 75 على تحرير معسكر الموت النازي (أوشفيتز)، وفي نفس الفئة في المسابقة أيضا حازت سلسلة فيديوهات "الحرب: من خلال رسومات الأطفال الافتراضية" على الميدالية الذهبية، إذ تحاول تلك الفيديوهات التي صنعتها مجموعة RT عرض رسومات للأطفال من زمن الحرب العالمية الثانية، وبطريقة مميزة طورها فنانون مختصون بالرسوم المتحركة الافتراضية.

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وفاز بالميدالية الذهبية في المسابقة عن فئة "Campaign - Brand" أيضا فيلم "الرسالة الأبدية" المكرس للحرب العالمية الثانية، والذي تم إعداده من قبل RT بالتعاون مع طلاب مدرسة التصميم بجامعة "رانخيغس" الروسية والفنانين ميخائيل سوركين وبيوتر بانكوف.

وتعقد مسابقة Anthem Awards لأول مرة هذ العام بإشراف الأكاديمية الدولية للفنون الرقمية والعلوم (IADAS) المنظمة أيضا لجوائز "أوسكار الإنترنت" وجائزة The Webby Awards.

المصدر: RT