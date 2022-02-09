قائمة الترشيحات الكاملة المتنافسة على جوائز الأوسكار لعام 2022

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن القائمة الكاملة للمرشحين لجوائز الأوسكار في الدورة الـ94 لعام 2022، عن الأعمال الصادرة في العام 2021.

وعادة ما يقام حفل توزيع جوائز الأوسكار في فبراير، لكن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة أجلت الحدث حتى 27 مارس على أمل أن تنحسر حالات الإصابة بفيروس كورونا بحلول ذلك الوقت.

And the nominees for Best Picture are... #Oscarspic.twitter.com/wKEWVMpqwl — The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022

وسينعقد الحفل في مسرح دولبي في لوس أنجلوس، حيث يتطلب الحضور تقديم دليل على التطعيم مع الالتزام بإجراءات الوقاية مثل ارتداء الأقنعة، فيما سيتم بث الحفل مباشرة على قناة ABC.

وتصدر فيلم The Power of the Dog الذي يعرض على"نتفليكس"، قائمة المرشحين لجوائز الأوسكار في الدورة 94، وفقا للإعلان الصادر يوم الثلاثاء 8 فبراير.

ويتواجد الفيلم في 12 ترشيحا، بما في ذلك أفضل فيلم، وأفضل مخرج لجين كامبيون، وترشيحات التمثيل للنجم بنديكت كومبرباتش والممثلين المساعدين كريستين دانست وجيسي بليمونز وكودي سميت ماكفي.

This is so pure 💛 https://t.co/tHqla7KkWh — The Academy (@TheAcademy) February 9, 2022

How does it feel to wake up and be nominated? A.frame has reactions from Denis Villneuve, @ArianaDeBose, Olivia Colman, Nicole Kidman, @questlove and more! #Oscars#OscarNomshttps://t.co/m38rNzqzdS — The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022

ووفقا للتقارير الصحفية، فإن قائمة المرشحين لم تحمل مفاجآت غير متوقعة، بل إنها تضمنت الأعمال والأسماء التي كانت متوقعة بشكل كبير.

وفي سباق أفضل فيلم، يبدو أن The Power of The Dog، وKing Richard، وWest Side Story، وDon't Look Up، تتصدر قائمة المرشحين.

ومن بين الأفلام التي حصلت على ترشيحات متعددة: Drive My Car وNightmare Alley ، وBelfast، وLicorice Pizza.

And the nominees for Best Picture are... #Oscarspic.twitter.com/wKEWVMpqwl — The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022

كما وقع ترشيح بول توماس أندرسون، وكينيث براناغ، وجين كامبيون، وستيفن سبيلبرغ، وريوسوكي هاماغوتشي لجائزة أفضل مخرج.

ويأتي ويل سميث، ودينزل واشنطن، وأوليفيا كولمان، وجيسيكا تشاستين، وأندرو غارفيلد، وبينيلوبي كروز، وكريستين ستيوارت، وبنديكت كومبرباتش، وخافيير بارديم، ونيكول كيدمان وأريانا ديبوز، ضمن المرشحين لجوائز أفضل ممثل/ممثلة.

The nominations for Actress in a Leading Role go to... #Oscarspic.twitter.com/utVajzOlsU — The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022

The nominations for Actor in a Leading Role go to... #Oscarspic.twitter.com/Legj3Y4bki — The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022

وتتواجد أعمال مثل Dune وCruella، وSpider-Man: No Way Home، وNo Time to Die، ضمن فئة الأفلام المرشحة للبراعة التقنية في فئات مثل الأزياء والتأثيرات المرئية. ومن بين المتنافسين في فئات الموسيقى، نجد بيونسيه، وبيلي إيليش، وهانز زيمر وجوني غرينوود.

Going global with this year’s nominees for International Feature Film. #Oscarspic.twitter.com/WV7fAfXL3d — The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022

ويمكن الاطلاع على المرشحين في جميع الفئات الـ 23 لجوائز الأوسكار لعام 2022 عبر موقع أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، من أفضل صورة إلى أفضل مخرج، بالإضافة إلى فئات التمثيل وفئات الحرف بما في ذلك أفضل صوت وأفضل تصميم إنتاج وأفضل مكياج وتصفيف شعر وأفضل تأثيرات بصرية.

This year's Original Song nominees are music to our ears. #Oscarspic.twitter.com/MnYubtOJVa — The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022

ويشار إلى أن حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022 سيُبث على قناة ABC يوم الأحد 27 مارس، الساعة 8 مساء بالتوقيت الشرقي (01:00 بتوقيت غرينتش). وقد يبدو حفل توزيع جوائز الأوسكار الرابع والتسعين مختلفا قليلا عن العرض الحميمي العام الماضي المثير للجدل، حيث سيكون هناك مضيف، إلا انه لم يقع إعلانه بعد.

المصدر: سي نت