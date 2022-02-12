مصر.. ابنة فنانين شهيرين تعلن طلاقها

أعلنت منة حسين فهمي ابنة الفنان حسين فهمي والفنانة ميرفت أمين انفصالها عن زوجها، بعد زواج استمر لفترة ليست طويلة.

وكتبت منة فهمي عبر "إنستغرام" ردا على سؤال أحد متابعيها عن حالتها الاجتماعية قائلة: "مطلقة والحمد لله".

وردت على سؤال آخر من أحد متابعيها حول إمكانية عودتها مرة أخرى إلى طليقها المحامي طارق جميل سعيد: "مفيش أي أمل على الإطلاق لكن اتمناله كل خير".

وهذه هي الزيجة الثالثة لمنة فهمي التي تفشل، بعدما انفصلت عن زوجها الأول شريف رمزي، ثم انفصلت عن زوجها الثاني أحمد فهمي.

يذكر أنه في أغسطس 2018 احتفلت منة بزفافها على المحامي طارق سعيد في أحد شواطئ الساحل الشمالي بحضور ضيّق.

المصدر: مواقع مصرية محلية