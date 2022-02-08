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كنوز من مقبرة توت عنخ آمون في معرض بموسكو

الثقافة والفن

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فريق برنامج "فن الحياة" يلقى نظرته إلى عبق مصر القديمة، الذي يشع من "كنوز مقبرة توت عنخ أمون" المعروضة في معرض منجزات الاقتصاد الوطني في موسكو.

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المصدر: RT

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