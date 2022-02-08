كنوز من مقبرة توت عنخ آمون في معرض بموسكو
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فريق برنامج "فن الحياة" يلقى نظرته إلى عبق مصر القديمة، الذي يشع من "كنوز مقبرة توت عنخ أمون" المعروضة في معرض منجزات الاقتصاد الوطني في موسكو.
هنا يمكنكم تلمس أسرار الحضارة الفرعونية، والتعرف أكثر إلى خبايا تحنيط هذا الفرعون، الذي جرى قبل أكثر من ثلاثة آلاف عام.
المصدر: RT
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