جاكلين ستاب: فخورة لتمثيل بلدي الأردن وفوجئت بالدعم من العالم العربي

استضاف برنامج ناس أونلاين الأردنية جاكلين نشيوات ستاب، التي حظيت بالمركز الثاني في مسابقة ملكة جمال العالم للمتزوجات، التي أقيمت مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية.

استهلت جاكلين حديثها عن مدى السعادة والفخر الذي تشعر به لتمثيلها بلدها ووطن والديها في هذه المسابقة، وتمثيل تراثها في كل العالم، إضافة إلى السرور الذي أدخلته إلى قلوب أسرتها والكثيرين بعد تتويجها كوصيفة أولى لملكة جمال العالم للمتزوجات.

أضافت ستاب خلال حوارها مع مقدمة البرنامج يارا سليمان، أن الرسالة التي تسعى إلى إيصالها بعد فوزها باللقب، بأنه على كل امرأة وفتاة أن تثق وتؤمن بنفسها، وأنه يجب على كل الأمهات حول العالم بذل الجهود لتربية بناتهن على الإيمان بقدراتهن، وهو ما تعلمته جاكلين من والدتها التي كانت تحمل مسؤوليات وأعباء مختلفة خلال حياتها، واستطاعت أن تكون رائدة فيها جميعا من خلال التحلي بالثقة بالنفس.

وحول علاقتها بوطنها الأم، الأردن، والعالم العربي بشكل عام، قالت جاكلين: " فوجئت بالدعم المقدم من قبل المتابعين في الأردن والشرق الأوسط، وافتخارهم بي، وهذا كان شيئا جميلا جدا".

المصدر: RT