فيلم سينمائي عن الحريق في كاتدرائية نوتردام سيعرض في مارس المقبل

سيعرض في 16 مارس المقبل فيلم "نوتردام تحترق" السينمائي عن الحريق في كاتدرائية "نوتردام" من إخراج، جان جاك أنود، المعروف بإخراجه لفيلم عن معركة ستالينغراد "العدو عند البوابة".

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أعلنت ذلك الخميس 3 فبراير قناة BFMTV التلفزيونية الفرنسية.

وقد بلغت ميزانية الفيلم 30 مليون يورو، وضمت بطولة الفيلم الممثل، سامل لابارت المعروف بمشاركته في تصوير المسلسليْن التلفزيونين " حياة "عادل" و" مقتل غامض لـ أغاتا كريستي".

وقال المخرج إن الفيلم يستعيد بكل التفاصيل التسلسل الزمني للحريق المدمر الذي حدث في وسط باريس. وفي الوقت نفسه، تشغل اللقطات الوثائقية حوالي 5٪ من وقت الفيلم الإجمالي. وغالبا ما تم تصوير مشاهد الفيلم داخل مبان حقيقية، ولا سيما في كاتدرائية "بورجي".

قال جان جاك أنود:"لقد استخدمنا النار الحقيقية، لأن استخدام رسومات الكمبيوتر يقلل من التأثير".

يذكر أن الحريق في كاتدرائية "نوتردام" اندلع مساء 15 أبريل عام 2019. وكما أثبت التحقيق، فإن الحريق بدأ في منطقة البرج، حيث جرت قبل ذلك بساعات أعمال الترميم ودمر اللهب السقف الخشبي والبرج الذي انهار، ثم احترق على أرضية الكاتدرائية. تم إخماد الحريق في صباح اليوم التالي فقط. واستمر الحريق أكثر من 15 ساعة.

جدير بالذكر أن عمر كاتدرائية "نوتردام" سيبلغ العام المقبل 860 عاما. وتم وضع حجر أساسها عام 1163.

المصدر: تاس