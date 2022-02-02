بوتين يوقع مرسوما رئاسيا بشأن الاحتفال بالذكرى الـ200 لميلاد ليف تولستوي

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء مرسوما رئاسيا بشأن الاحتفالات بمناسبة حلول الذكرى الـ200 لولادة الكاتب الروسي العظيم ليف تولستوي.

وتم نشر المرسوم على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية.

إقرأ المزيد

وأشار المرسوم إلى أن قرارا بالاحتفال بالذكرى الـ200 لميلاد ليف تولستوي اتخذ مع الأخذ في الاعتبار الدور البارز الذي لعبه الكاتب الروسي ليف تولستوي في تطوير الثقافة والحضارة العالميتين.

وجاء في المرسوم:" أقر اقتراحا تقدمت به حكومة روسيا بشأن الاحتفال بالذكرى الـ200 لميلاد ليف تولستوي عام 2028".

وأوكل المرسوم للحكومة الروسية تشكيل لجنة التنظيم الخاصة بتحضير وإقامة الفعاليات الاحتفالية وكذلك وضع خطة لتلك الفعاليات وإقرارها. وأوصى الرئيس الروسي السلطات المحلية وأجهزة الحكم الذاتي بالمشاركة في التحضيرات للذكرى اليوبيلية.

جدير بالذكر أن ليف تولستوي ولد عام 1828 في بلدة "ياسنايا بوليانا" بأسرة النبلاء واشتهر بتأليف "قصص سيفاستوبول" و"روايات "الحرب والسلم" و"آنا كارينينا" و"الجثة الحية" وغيرها. وتوفي الكاتب العظيم عام 1910 ودفن في بلدة "ياسنايا بوليانا" بمحافظة تولا التي تبعد 200 كيلومتر عن موسكو.

المصدر: تاس