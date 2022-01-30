علماء روس وسوريون يصممون نسخا رقمية لأسوار قلعة أرواد

يعمل فريق علماء روس وسوريين على تصميم نسخ رقمية لأسوار قلعة أرواد الأثرية في مياه محافظة طرطوس السورية التي تم تشييدها قبل 3 آلاف عام.

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وفي تصريحات لوكالة "تاس" قال فيكتور ليبيدينسكي رئيس فريق الغوص الروسي السوري، إن البعثة تخطط أيضا لإنجاز نسخ لكتل حجرية سقطت من أسوار قلعة أرواد.

وقال ليبيدينسكي إن الخبراء الروس قاموا أيضا، تلبية لطلب الجانب السوري، بالمسح الليزري ثلاثي الأبعاد والمسح التصويري لبعض المواقع الأثرية العائدة إلى القرون الوسطى في محافظة طرطوس، منها كاتدرائية سيدة طرطوس وكنيسة فرسان الهيكل في مدينة طرطوس، إلى جانب أسوار قلعة طرطوس وبروجها.

وأوضح الباحث الروسي أن هذه الأعمال لا بد من إجرائها تمهيدا لإنجاز نسخ رقمية للمواقع الأثرية المذكورة، ستستخدم في المستقبل في بحوث علمية وتنظيم الجهود لحماية هذه الآثار.

المصدر: "تاس"